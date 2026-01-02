মেঘনায় ৩০০ টন লবণ নিয়ে ট্রলারডুবি
ভোলার তুলাতুলি মেঘনা নদীতে জাহাজের ধাক্কায় ৩০০ টন লবণবাহী ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুর ১টার কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের সদস্যরা ট্রলারটি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে ভোলা সদর উপজেলার তুলাতুলি এলাকার ইলিশ বাড়ি সংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।
ট্রলারে মাঝি মো. বেলাল উদ্দিন মাঝি ও শ্রমিক মো. আজিজ শ্রমিকরা জানান, বৃহস্পতিবার সকালের দিকে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া থেকে এমভি দিলোয়া-৩ নারে ট্রলারে তারা ৩০০ টন লবন বোঝাই করে খুলনার জেল খানা ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। পরে দুপুরের দিকে চট্টগ্রামের চ্যানেলে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে আবারও রওনা করেন। রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে ভোলার তুলাতুলি এলাকার ইলিশ বাড়ি সংলগ্ন মেঘনা নদীতে আসলে ঘনকুয়াশার মধ্যে পরেন তারা। ওই সময় একটি জাহাজ তাদের ট্রলারটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রলারে পানি ঢোকতে শুরু করলে তারা তীরের দিকে চালাতে শুরু করেন। পরে র্তীরের কাছাকাছি আসলে ট্রলারটি ডুবে যায়। এসময় ট্রলারের থাকা তারা ৭ আরোহী তাদের আরেকটি ছোট নৌকায় করে তীরে উঠে আসেন।
তবে এঘটনায় তাদের কেউ আহত ও নিখোঁজ হয়নি বলেও জানান তারা। কিন্তু এঘটনায় প্রায় ৫০ লাখ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী তাদের।
এদিকে কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মো. আবুল কাশেম ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। ডুবে যাওয়া ট্রলারটিতে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তারা।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এনএইচআর/জেআইএম