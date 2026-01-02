  2. দেশজুড়ে

আবাসিক হোটেল থেকে অস্ত্রসহ দুই সন্ত্রাসী গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
আবাসিক হোটেল থেকে অস্ত্রসহ দুই সন্ত্রাসী গ্রেফতার

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে আবাসিক হোটেল থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বাসু ও রাসেল নামে দুই শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার চৌমুহনী পূর্ববাজারের হোটেল রিয়াদে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতাররা হলেন, বেগমগঞ্জের দূর্গাপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের রাজাপুর গ্রামের মো. নাসির আহাম্মেদের ছেলে মো. বাসু (৪০) ও চৌমুহনী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শহীদ হক ওরফে বাবুল মোল্লার ছেলে জাহিদ হাসান রাসেল (৪০)। তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড কার্তুজ জব্দ করা হয়।

পুলিশ সুপার আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন বলেন, অস্ত্র-মাদক উদ্ধারের নিয়মিত অভিযানে গিয়ে পুলিশ রিয়াদ হোটেলের ৩০২ নম্বর কক্ষ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ ওই দুইজনকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে।

পুলিশের এ কর্মকর্তা আরও বলেন, গ্রেফতার দুজন পেশাদার সন্ত্রাসী। তাদের মধ্যে জাহিদ হাসান রাসেলের বিরুদ্ধে আগেরও ছয়টি মামলাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। অস্ত্র মামলায় তাদেরকে আদালত পাঠানো হয়েছে।

ইকবাল হোসেন মজনু/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।