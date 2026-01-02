মুন্সিগঞ্জে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীসহ ৪ জনের মনোনয়ন বাতিল

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীসহ ৪ জনের মনোনয়ন বাতিল
মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর ও গজারিয়া) আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব ও স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন আহমেদসহ চারজনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই-বাছাই সভায় জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার সৈয়দা নুরমহল আশরাফী এই ঘোষণা দেন।
তিনি জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য প্রার্থীর সমর্থককে মোবাইলে না পাওয়া, তথ্যের গরমিল, তথ্য গোপনীয়তাসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৪ জনের মনোনয়ন সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়।
মনোনয়ন বাতিল হওয়া বাকি প্রার্থীরা হলেন, কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী শ ম কামাল, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের নূর হোসেন নূরানী ও লেবার পার্টির প্রার্থী আনিস মোল্লা।
রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী বলেন, মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৯ জন প্রার্থী। এরপর যাচাই-বাছাই শেষে ৫ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাতিল হওয়া প্রার্থীরা আগামী ৯ জানুয়ারির মধ্যে আপিল করতে পারবেন।
শুভ ঘোষ/কেএইচকে/এএসএম