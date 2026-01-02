  2. দেশজুড়ে

নীলফামারীতে জামাতার গাড়ি চাপায় প্রাণ গেল শ্বশুরের

প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে জামাতার গাড়িচাপায় শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের দক্ষিণ দুরাকুটি ঘোপাপাড়া গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।

নিহত শ্বশুর হলেন এনতাজুল ইসলাম (৬৫)। তিনি দক্ষিণ দুরাকুটি ঘোপাপাড়া গ্রামের আজগার আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শুক্রবার নামাজের আগে জামাতা আবু তাহেরের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এক পর্যায়ে আবু তাহের তার শ্বশুরের বাড়ির উঠান হতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। এসময় গাড়ির সামনে শ্বশুর এনতাজুল দাঁড়ালে জামাতা শ্বশুরকে গাড়ির চাপা দেন। ঘটনাস্থলেই শ্বশুর এনতাজুলের মৃত্যু হয়। এ সময় জামাতা আবু তাহেরকে আটক করে পুলিশে দেয় স্থানীয়রা।

কিশোরগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল কুদ্দুস জাগো নিউজকে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের হস্তান্তর করা হবে। জামাতাকে আটক করা হয়েছে।

