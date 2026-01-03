বগুড়া-৭
খালেদা জিয়ার মনোনয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত, বিএনপির প্রার্থী মিল্টন
বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্রটির কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টার পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান এ সিদ্ধান্ত জানান।
যাচাইবাছাইয়ের শুরুতে রিটার্নিং কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমান সদ্যপ্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান ও শোক প্রকাশ করেন। এরপর তার মৃত্যুজনিত কারণে মনোনয়নপত্রটির আইনি কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
এই আসনে বিএনপির বিকল্প প্রার্থী হিসেবে মোরশেদ মিল্টনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তার দাখিল করা হলফনামা ও নথিপত্রে কোনো অসংগতি না থাকায় তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাচ্ছেন।
মোরশেদ মিল্টন ছাড়াও এই আসনে আরও দুজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন- জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী গোলাম রব্বানী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শফিকুল ইসলাম। তাদের দাখিল করা নথিপত্র সঠিক থাকায় তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সবুজ সংকেত পেয়েছেন।
অন্যদিকে নথিপত্রে ত্রুটি থাকায় বাংলাদেশ মুসলিম লীগের প্রার্থী আনছার আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, তার মনোনয়নপত্রে দলীয় সভাপতির স্বাক্ষর না থাকায় বিধি অনুযায়ী তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।
গাবতলী ও শাজাহানপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত বগুড়া-৭ আসনটি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিন পর নির্বাচনে বিএনপির সরাসরি অংশগ্রহণের খবরে এই আসনে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে।
যাচাইবাছাইয়ের সময় জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
এমএন/এএসএম