সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা হান্নান মাসউদের

সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা হান্নান মাসউদের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) নোয়াখালী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই সভায় তিনি এ দাবি জানান।
হান্নান মাসউদ নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে এনসিপির শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী। এ আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (চট্টগ্রাম বিভাগ) মো. মাহবুবের রহমান শামীমসহ আরও ১১ জন প্রার্থী হয়েছেন।
আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ও অত্যন্ত দুর্গম এলাকা। এখানে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়েও আমরা শঙ্কিত। নির্বাচনের আগে চিরুনি অভিযান করে অস্ত্র উদ্ধার না করলে নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে।
তিনি আরও বলেন, পলাতক স্বৈরাচারদের দোসর হিসেবে বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে জাতীয় পার্টি। আমরা অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে এসব দোসরদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবি করে আসছি। আশা করি নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে।
পরে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন না থাকায় রুহুল আমিন হাওলাদারের মনোনীত জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী নাসিম উদ্দিন মো. বায়েজিদের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়। তবে গোলাম মোহাম্মদ কাদের মনোনীত জাতীয় পার্টির প্রার্থী এ টি এম নাবী উল্যাহর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।
নোয়াখালী-৬ আসনে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, জাতীয় পার্টি ও এলডিপিসহ ১১জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা। এসময় বিভিন্ন কারণে তিনজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়।
এদিকে নির্বাচনের আইনশৃঙ্খলা পরিবেশ নিয়ে জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, হাতিয়ার ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। এছাড়া নোয়াখালীতে নির্বাচনে পরিবেশ নিয়েও এখনো কোনো প্রশ্ন আসেনি। আমরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োগ করার ব্যবস্থা করবো।
নোয়াখালীর ছয়টি আসনে মোট ৬২জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে ৪৭জন দলীয় ও ১৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন।
