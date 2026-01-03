জয়পুরহাটে ৭ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

জয়পুরহাটে ৭ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
তথ্যে অসংগতি, স্বাক্ষর ও নামের ভুলসহ বিভিন্ন অভিযোগে জয়পুরহাটের দুটি আসনের ৭ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক আল-মামুন মিয়া এ ঘোষণা দেন।
মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন- জয়পুরহাট-১ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আনোয়ার হোসেন, এবি পার্টির সুলতান মো. শামসুজ্জামান, স্বতন্ত্র সাবেকুন নাহার ও জালাল উদ্দিন মণ্ডল।
এছাড়া জয়পুরহাট-২ আসনে এবি পার্টির প্রার্থী এস এ জাহিদ, বিএনপির নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর ইসলাম ও আব্বাস আলীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার আল-মামুন মিয়া জানান, মনোনয়নপত্রে অসংগতি, স্বাক্ষর, নাম, তথ্যসহ বিভিন্ন ভুল থাকায় ৭টি মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তবে তথ্য সঠিক থাকায় বিএনপি-জামায়াতসহ ৭ জনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।
এ নির্বাচনে জয়পুরহাট-১ ও জয়পুরহাট-২ আসনে মোট ১৪জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা।
মাহফুজ রহমান/কেএইচকে/এমএস