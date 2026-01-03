সুনামগঞ্জে নলকূপ বসাতে গিয়ে বের হলো গ্যাস

সুনামগঞ্জে নলকূপ বসাতে গিয়ে বের হলো গ্যাস
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় গভীর নলকূপ বসানোর সময় মাটির নিচ থেকে উচ্চচাপে কাদাজল মিশ্রিত গ্যাস বের হেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার রায়পুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। যা দেখতে সেখানে স্থানীয়রা ভিড় করেন।
উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, ধর্মপাশার রাজাপুরের রায়পুর গ্রামের মোফাজ্জেল হাওলাদারের বাড়িতে, গভীর নলকূপ বসানোর সময় মাটির নিচে থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস বের হওয়া শুরু হয়। যা এক সময় দ্রুত গতিতে উপরে দিকে উঠতে থাকে। এসময় নলকূপ বসানো শ্রমিকরা দূরে সরে যায়। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা সেই দৃশ্য দেখতে সেখানে ভিড় করেন। পরে উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয় বাসিন্দা জমসেদ মিয়া বলেন, মোফাজ্জেল হাওলাদারের বাড়িতে নলকূপ বসাতে গিয়ে হটাৎ দ্রুত গতিতে কাদাজল মিশ্রিত গ্যাস বের হতে থাকে। প্রথমে আমরা সেটি বুঝতে না পারলেও পরে বিষয়টি বুঝতে পারি। পরে তাৎক্ষণিক সবাই নিরাপদ স্থানে সরে যায় এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
ধর্মপাশা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনি রায় জানান, নলকূপ বসাতে গিয়ে মাটির নিচ থেকে দ্রুত গতিতে কাদাজল মিশ্রিত গ্যাস বের হতে থাকে। তবে আমরা এখনও নিশ্চিত নই এটি গ্যাস নাকি অন্য কিছু। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিষয়টি যাচাই করা হবে।
লিপসন আহমেদ/এনএইচআর