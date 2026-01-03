সরকারি বালু লুটের অভিযোগে ১ লাখ টাকা জরিমানা
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে চাড়াল কাটা নদী খননের সরকারি বালু অবৈধভাবে লুটের অভিযোগে মোরশেদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজিমা আঞ্জুম সোহানিয়া।
দণ্ডপ্রাপ্ত মোরশেদুল ইসলাম উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের লুৎফর রহমানের ছেলে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানজিমা আঞ্জুম সোহানিয়া জানান, মোরশেদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে নদী খননের সরকারি বালু লুট করে আসছেন। এমন তথ্যেরভিত্তিতে বাহাগিলী ইউনিয়নের দক্ষিণ দুড়াকুটি দোলাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাকে সাবধান করা হয়েছে। পুনরায় এ ঘটনা পুনরাবৃত্তি করলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে।
আমিরুল হক/এনএইচআর/এমএস