ফ্রিজে বাসি খাবার রাখায় দুই হোটেল মালিকের জরিমানা

ফ্রিজে বাসি খাবার রাখায় দুই হোটেল মালিকের জরিমানা
নীলফামারীতে দুটি হোটেল মানিককে আট হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের কালিতলা বাসটার্মিনাল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শামসুল ইসলাম।
বাসি খাবার ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি এবং আয়োডিনবিহীন লবণ ব্যবহার করায় ঢাকাইয়া হোটেলকে সাত হাজার এবং মদন স্টোরকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তাৎক্ষণিক তারা জরিমানার টাকা পরিশোধ করেন।
এ সময় কৃষি বিপণন কর্মকর্তা এরশাদ আলম খান ও প্রশাসনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আমিরুল হক/আরএইচ/এমএস