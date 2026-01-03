  2. দেশজুড়ে

ফ্রিজে বাসি খাবার রাখায় দুই হোটেল মালিকের জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নীলফামারী
প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
ফ্রিজে বাসি খাবার রাখায় দুই হোটেল মালিকের জরিমানা

নীলফামারীতে দুটি হোটেল মানিককে আট হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের কালিতলা বাসটার্মিনাল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শামসুল ইসলাম।

বাসি খাবার ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি এবং আয়োডিনবিহীন লবণ ব্যবহার করায় ঢাকাইয়া হোটেলকে সাত হাজার এবং মদন স্টোরকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তাৎক্ষণিক তারা জরিমানার টাকা পরিশোধ করেন।

এ সময় কৃষি বিপণন কর্মকর্তা এরশাদ আলম খান ও প্রশাসনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আমিরুল হক/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।