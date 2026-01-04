  2. দেশজুড়ে

আরিচা-কাজিরহাট নৌপথ: ঘন কুয়াশায় মাঝ যমুনায় আটকে আছে ফেরি

প্রকাশিত: ০৩:৩১ এএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
আরিচা-কাজিরহাট নৌপথ: ঘন কুয়াশায় মাঝ যমুনায় আটকে আছে ফেরি
আরিচা-কাজিরহাট নৌপথে যানবাহনসহ একটি ফেরি মাঝ নদীতে আটকে রয়েছে/ ফাইল ছবি

ঘন কুয়াশায় যমুনা নদীর আরিচা-কাজিরহাট নৌপথের মার্কিং চ্যানেল ঢেকে যাওয়ায় যাত্রী ও যানবাহনসহ ধানসিঁড়ি নামের একটি ফেরি মাঝ নদীতে আটকে রয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে মাঝ নদীতেই ফেরিটি নোঙর করা হয়। এরপর থেকে এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিআইডব্লিউটিএর কাজিরহাট ঘাট কার্যালয়ের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. ফখরুজ্জামান।

তিনি বলেন, শনিবার সন্ধ্যা থেকে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখাচ্ছিল। এরপরও রাত ১০টা অবধি ফেরি চলাচল করানো সম্ভব হয়েছে। সাড়ে ৮টার দিকে কাজিরহাট ঘাট থেকে সবশেষ ফেরি শাহ আলী ছেড়ে আরিচা প্রান্তে পৌঁছে। তবে পৌনে নয়টার দিকে আরিচা থেকে ছেড়ে আসা ধানসিঁড়ি ফেরি আর কাজিরহাট ঘাটে এসে পৌঁছাতে পারেনি।

মো. ফখরুজ্জামান আরও বলেন, অতিরিক্ত কুয়াশায় নৌপথের মার্কিং চ্যানেল একেবারেই অস্পষ্ট হওয়ায় রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফেরিটি যাত্রী ও যানবাহনসহ মাঝ নদীতে নোঙর করতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে ওই প্রান্ত থেকে আর ফেরি ছাড়া হয়নি। আপাতত কাজিরহাট প্রান্তে কোনো ফেরি নেই। কুয়াশা কাটলে আরিচা প্রান্ত থেকে ফেরি ছাড়া হবে।

