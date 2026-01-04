সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে মৌলভীবাজার

সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে মৌলভীবাজার
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গলে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।
এর আগে শনিবার (৩ জানুয়ারি) ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেকর্ড করা হয়েছে।
এদিকে শীতের তীব্রতায় গত একসপ্তাহ ধরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারের নিম্ন আয়ের মানুষের। ঘন কুয়াশার সঙ্গে হালকা বাতাস থাকায় স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান জানান, সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আরও কয়েকদিন তাপমাত্রা এক রকম থাকবে।
এম ইসলাম/এনএইচআর/জেআইএম