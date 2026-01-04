  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
নওগাঁর ছয় আসনে ৮ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁর ছয়টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ৪১ জনের মধ্যে ৩৩ জনের মনোনয়ন মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা দকরা হয়েছে। এসব আসনে ৮ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে নওগাঁ জেলার ছয়টি আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই চলে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ছয়টি আসনের মনোনয়নপত্র বৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

সাইফুল ইসলাম বলেন, নওগাঁর ছয়টি আসনে মনোনয়নপত্র বিতরণ হয়েছিল ৫৩টি। এর মধ্যে ৪১টি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছিল, যেগুলো যাচাই-বাছাই করেছি। সেখান থেকে ৩৩টি মনোনয়ন বৈধ হিসেবে গ্রহণ করেছি, বাতিল হয়েছে মোট ৮টি।

যাচাই-বাছাইয়ে নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার উপজেলা নিয়ে গঠিত নওগাঁ-১ আসনে আটজনের মধ্যে তিনজনের মনোনয়নপত্র বাতিলা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিএনপির প্রার্থী দাবি করে মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম মনোনয়নপত্রের সঙ্গে নিজ রাজনৈতিক দলের স্বপক্ষে দলীয় মনোনয়ন ফরম জমা না দেওয়ায় তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। এছাড়া স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া সাবেক যুবদল নেতা মাহমুদুস সালেহীন ও আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী সোহরাব হোসেনের ১ শতাংশ সমর্থনসূচক তালিকায় গড়মিল পাওয়ায় তাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলা নিয়ে গঠিত নওগাঁ-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ছয়জনরই মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। মহাদেবপুর ও বদলগাছী উপজেলা নিয়ে গঠিত নওগাঁ-৩ আসনে আটজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এ আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া দুইজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাবেক যুবদল নেতা ও সাবেক ডেপুটি স্পিকার প্রয়াত আখতার হামিদ সিদ্দিকীর ছেলে পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া এই আসনের আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী সাদ্দাম হোসেনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে ৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। যাচাই-বাছাই শেষে দুইজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। তারা দুইজনই স্বতন্ত্র প্রার্থী। স্বতন্ত্র প্রার্থী আরফানা বেগম ও আব্দুস সামাদ প্রামাণিকের স্বপক্ষে ১ শতাংশ সমর্থনসূচক ভোটার তালিকায় গড়মিল পাওয়ায় তাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

নওগাঁ-৫ (নওগাঁ সদর) আসনে সাতজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। ওই প্রার্থী হলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সমবায়বিষয়ক সম্পাদক নজমুল হক। তিনি বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেও তার স্বপক্ষে দলীয় মনোনয়ন ফরম জমা না দেওয়ায় তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জাহিদুল ইসলামসহ অন্য প্রার্থীদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে ।

রাণীনগর ও আত্রাই উপজেলা নিয়ে গঠিত নওগাঁ-৬ আসনে পাঁচজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। তাদের সবার মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আরমান হোসেন রুমন/এমএন/এমএস

