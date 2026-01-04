  2. দেশজুড়ে

গ্যাস সিলিন্ডারে ১৯৭ টাকা বেশি নেওয়ায় জরিমানা ২০ হাজার

প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালী সদরে ১২ কেজির গ্যাস সিলিন্ডারে ১৯৭ টাকা বেশি নেওয়ায় এক প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জ‌রিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে সোনাপুর সড়কের দত্তবাড়ির মোড় এলাকার মেসার্স নীড় এন্টারপ্রাইজে এই অভিযান চালানো হয়।

এতে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অ‌ধিকার সংরক্ষণ অ‌ধিদপ্তরের নোয়াখালী জেলা কার্যালয়ের সহকারী প‌রিচালক (অ‌তি‌রিক্ত দায়িত্ব) মো. আছাদুল ইসলা‌ম।

তিনি জাগো নিউজকে বলেন, অভিযানে গিয়ে দেখা যায়, ১২ কেজি ওজনের গ্যাস সিলিন্ডার বিইআরসি নির্ধারিত এক হাজার ২৫৩ টাকার স্থলে এক হাজার ৪৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পরে অভিযুক্ত মেসার্স নীড় এন্টারপ্রাইজের মালিককে ২০ হাজার টাকা জ‌রিমানা করে সতর্ক করা হয়েছে।

অভিযানে জেলা বিশেষ টাস্কফোর্স টিমের সদস্যরাসহ জেলা ব‌্যাটা‌লিয়ন আনসারের এক‌টি টিম উপস্থিত ছিল।

