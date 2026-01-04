  2. দেশজুড়ে

যত ষড়যন্ত্রই হোক, নতুন বাংলাদেশ গড়বোই: মাসুদ সাঈদী

প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
পিরোজপুরে সহযোগী সদস্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাসুদ সাঈদী

যত ষড়যন্ত্রই হোক, ঐক্যবদ্ধ নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন পিরোজপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও সাবেক জিয়ানগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী।

রোববার (৪ জানুয়ারি) পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে সহযোগী সদস্য সমাবেশে উপস্থিত নেতা-কর্মীর উদ্দেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মাসুদ সাঈদী বলেন, ‌‘জুলাইয়ে যারা রক্ত দিয়েছেন, তাদের রক্ত যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে বেইমানি করা হবে। আমাদের পাশের দেশ ভারতের মতো একটা বিশাল শক্তি প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে ব্যর্থ প্রমাণের জন্য চেষ্টা করছে, ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। যত ষড়যন্ত্রই হোক, ঐক্যবদ্ধ নতুন এক বাংলাদেশ আমরা গড়বোই, ইনশাআল্লাহ।’

এসময় উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিয়ানগর উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির মাওলানা হাবিবুর রহমান, নাজিরপুর উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, উপজেলা সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আনিসুর রহমান মল্লিক, উপজেলা ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা হাবিবুল্লাহ বেলালী, উপজেলা যুব বিভাগের সহ-সভাপতি শামিম আহমেদ ও ওবায়দুল্লাহ।

