শরীয়তপুরে ব্যবসায়ীকে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার: র‌্যাব

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুরের ডামুড্যায় খোকন চন্দ্র দাসকে হত্যার ঘটনায় যৌথ অভিযান চালিয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব।

রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে মাদারীপুর র‌্যাব ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলন করেন বরিশাল র‌্যাব-৮ এর কমান্ডার অধিনায়ক মুহাম্মদ শাহাদত হোসেন। তিনি এসময় আসামিদের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতার তিন আসামি হলেন শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার তিলই গ্রামের বাবুল খানের ছেলে সোহাগ খান (২৮), একই গ্রামের শামসুদ্দিন মোল্লার ছেলে রাব্বি মোল্লা (২৪) ও একই উপজেলা মডেরহাটের গুচ্ছগ্রামের সহিদ সরদারের ছেলে পলাশ সরদার (২৫)।

র‌্যাব-৮ সূত্রে জানা যায়, ডামুড্যা উপজেলার তিলই গ্রামের পরেশ দাসের ছেলে খোকন চন্দ্র দাস। তিনি দীর্ঘদিন ধরে একই উপজেলার কেউরভাঙ্গা এলাকায় পল্লি চিকিৎসার পাশাপাশি ফার্মেসি ও মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ ও রকেটের ব্যবসা করতেন। প্রতিদিনের মতো ৩১ ডিসেম্বর রাত ৯টায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাসায় যাওয়ার জন্য বের হন। এসময় তার কাছে ছয় লাখ টাকা ছিল।

খোকন চন্দ্র সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বাড়ির সামনে আসতেই আগে থেকে ওত পেতে থাকা আসামিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করে টাকার ব্যাগ নিয়ে নেয়। পরে তার শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন তারা। এসময় খোকন দাস তার জীবন বাঁচাতে পাশে ডোবার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে আসামিরা দ্রুত পালিয়ে যান।

খোকন দাসকে উদ্ধার করে প্রথমে শরীয়তপুর সরকারী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে মারা যান খোকন।

এ ঘটনায় নিহতের বাবা পরেশ দাস বাদী হয়ে ডামুড্যা থানায় মামলা করেন। ওই মামলার তিন আসামিকে গ্রেফতারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যৌথ অভিযান চালান বরিশাল র‌্যাব-৮ ও কিশোরগঞ্জ র‌্যাব-১৪। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের পৈলনপুর থেকে শনিবার দিনগত রাত ১টায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।

বরিশাল র‌্যাব-৮ এর কমান্ডার অধিনায়ক মুহাম্মদ শাহাদত হোসেন আরও বলেন, এ ঘটনায় ধারালো চাকু উদ্ধার ও আসামিদের সঙ্গে থাকা একটি বাটন ফোন জব্দ করা হয়েছে। আসামিরা প্রাথমিকভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এসআর/এমএস

