সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘের খুলনায় চিকিৎসা শুরু

সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘের খুলনায় চিকিৎসা শুরু
সুন্দরবনে হরিণ শিকারিদের পাতা ফাঁদে আটকে পড়া বাঘ অবশেষে উদ্ধার করে খুলনায় চিকিৎসা শুরু হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে খুলনা বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বাঘটিকে আনার পর সেখানেই শুরু হয়েছে চিকিৎসা।
খুলনা বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া পুরুষ বাঘটি পূর্ণবয়স্ক। বাঘের সামনের বাম পা ফাঁদে আটকে ছিল। ফলে পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। বনবিভাগের ধারণা ৪/৫ দিন ধরে বাঘটি ফাঁদে আটকে ছিল। গতকাল শনিবার দুপুরে বনবিভাগের কাছে খবর আসে মোংলার শরকির খাল দিয়ে আধা কিলোমিটার ভেতরে হরিণ শিকারের ফাঁদে একটি বাঘ আটকে পড়েছে। এরপর থেকে বাঘটি উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করেন তারা।
বাঘটি উদ্ধারের জন্য ঢাকা থেকে ভেটেনারি সার্জনসহ বিশেষজ্ঞ দল আসে আজ রোববার। এরপর ট্রানকুইলাইজার গান দিয়ে ইনজেকশন পুশ করে অচেতন করে বাঘটিকে ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে বাঘটি খাঁচায় বন্দি করে খুলনা আনা হয়।
বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের খুলনা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নির্মল কুমার পাল জানান, উদ্ধারের পর বাঘটিকে চিকিৎসা দিতে খুলনা বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আনা হয়েছে। সেখানে বাঘটির চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসার জন্য গাজীপুর সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি সার্জন জুলকার নাইম খুলনায় এসেছেন।
