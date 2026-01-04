  2. দেশজুড়ে

৩ দিনেও উদ্ধার হননি রিসোর্ট মালিকসহ অপহৃত দুই পর্যটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
সুন্দরবন ঘুরতে যাওয়া পর্যটক ও রিসোর্ট মালিকসহ তিনজনকে মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করেছে দস্যুরা। তবে অপহরণের দুদিন অতিবাহিত হলেও এখনো উদ্ধার হননি ভুক্তভোগীরা। এ ঘটনায় রিসোর্ট মালিকের পরিবার দাকোপ থানায় অপহরণ মামলা করেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার (২ জানুয়ারি) নারী-পুরুষসহ চারজন পর্যটক ঢাকা থেকে সুন্দরবনে ঘুরতে আসেন। দুপুরে তারা সুন্দরবনের ঢাংমারী এলাকায় অবস্থিত ‘রিসোর্ট গোলকাননে’ বুকিং নিয়ে রাতযাপনের জন্য অবস্থান নেন। বিকেলে রিসোর্ট গোলকাননের মালিক শ্রীপতি বাছাড় ও চারজন পর্যটক একটি নৌকায় চড়ে রিসোর্ট-সংলগ্ন বনের ছোট খালে ভ্রমণে বের হন। এসময় ওই খাল থেকেই নারীসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে তুলে নেয় সশস্ত্র দস্যুরা।

পরে ওইদিন রাতে দুই নারী পর্যটককে রিসোর্টে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও রিসোর্ট মালিক ও দুই পুরুষ পর্যটককে জিম্মি করে নিয়ে যায় দস্যুরা। অপহৃত দুই পর্যটকের নাম সোহেল ও জনি বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় রোববার (৪ জানুয়ারি) অপহৃত রিসোর্ট মালিক শ্রীপতি বাছাড়ের এক ভাই বাদী হয়ে দাকোপ থানায় অপহরণ মামলা করেন।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে দাকোপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, অপহৃতদের উদ্ধারে আমরা চেষ্টা করছি। পাশাপাশি কোস্ট গার্ড, নৌপুলিশের পক্ষ থেকেও চেষ্টা চলছে।

আরিফুর রহমান/এসআর

 

