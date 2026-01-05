কনকনে শীতের রাতে রাখাইন পাড়ায় কম্বল নিয়ে হাজির ইউএনও-এসিল্যান্ড

কনকনে শীতের রাতে রাখাইন পাড়ায় কম্বল নিয়ে হাজির ইউএনও-এসিল্যান্ড
কনকনে শীত, ঠান্ডা বাতাস আর ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত উপকূলীয় জনপদ। প্রতিবছরের তুলনায় এ বছর দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা পটুয়াখালীসহ উপকূলীয় এলাকায় শীতের তীব্রতা বেশি অনুভূত হচ্ছে। এতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ ও সংখ্যালঘু রাখাইন জনগোষ্ঠী।
শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে কলাপাড়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গভীর রাতে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউছার হামিদ ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসিন সাদিক আমখলাপাড়া, মিশ্রিপাড়া ও আশপাশের বিভিন্ন রাখাইন পল্লীতে গিয়ে প্রায় ১০০ রাখাইন নারী-পুরুষের হাতে কম্বল তুলে দেন।
এছাড়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে মোট ৭০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিপিপির সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোকছদুল আলমসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।
কম্বল পেয়ে আমখলাপাড়ার বাসিন্দা উংচাং বলেন, আমাদের রাখাইন পাড়ার সবাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়। তীব্র শীতে অনেকেই কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। আমাদের কষ্ট বুঝে গভীর রাতে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা কম্বল নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে হাজির হয়েছেন। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাউছার হামিদ বলেন, শীত মৌসুমে প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষের কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। রাখাইন জনগোষ্ঠীসহ শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো সরকারের একটি মানবিক দায়িত্ব। শীতকালজুড়ে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
তিনি আরও বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ যেন শীতের কারণে কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে।
কম্বল পেয়ে রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, শীতের এই দুর্যোগময় সময়ে উপজেলা প্রশাসনের এমন সহায়তা তাদের জন্য বড় স্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আসাদুজ্জামান মিরাজ/এফএ/এমএস