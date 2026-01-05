শিশির মনিরের ব্যাংকে আছে ২ হাজার টাকা, স্ত্রী কোটিপতি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রার্থীরা। হলফনামায় দেওয়া হয়েছে সম্পদের বিবরণ। সেখানে সুনামগঞ্জ-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী অ্যাডভোকেট শিশির মনির নিজেকে আইনজীবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
এছাড়া বছরে প্রায় ৫১ লাখ টাকা আয় করা এই প্রার্থীর স্ত্রীর আয় তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ, অস্থাবর সম্পদও তিন গুণের বেশি।
হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, শিশির মনিরের কাছে নগদ আছে ৯ লাখ ৫২ হাজার ৪ টাকা, ব্যাংকে ২ হাজার ৩০০ টাকা, যানবাহন ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার, ইলেকট্রনিক পণ্য আছে ৪ লাখ টাকার, সোনা আছে ২৫ ভরি। তবে সেগুলো উপহার হিসেবে পাওয়া।
অপরদিকে শিশির মনিরের স্ত্রী সুমাইয়া সাদিয়া রায়হান বেসরকারি চাকরি করেন। তার কাছে নগদ অর্থ আছে ৯ লাখ ৯৪ হাজার ৫৬৫ টাকা, ব্যাংকে ৩৮ লাখ ২৬ হাজার ৩১৭ টাকা, বন্ড ঋণপত্র ৩ হাজার ৯৬৬ টাকা, সঞ্চয়পত্র ও স্থায়ী আমানত ৯১ লাখ ৯০ হাজার ৫৯৫ টাকা, যানবাহন ৪৩ লাখ ২৫ হাজার টাকার, উপহার হিসেবে পাওয়া ২৫ ভরি সোনা, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ৭ লাখ ২০ হাজার ৪০০ টাকার।
সেইসঙ্গে শিশির মনিরের স্ত্রীর নামে ১ কোটি ৮১ লাখ ৮৭ হাজার ৪২০ টাকা মূল্যের (অকৃষি জমি) আছে বলে হলফনামায় উল্লেখ আছে।
এদিকে শিশির মনিরের বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দুটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ। এই মামলা হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে কার্যক্রম স্থগিত আছে। অন্য মামলাটি তদন্তাধীন।
লিপসন আহমেদ/এফএ/এমএস