বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, ২ ডিলারকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:২১ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
মানিকগঞ্জে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি এবং বিক্রয় মেমো না দেওয়ার অপরাধে দুটি ডিলার পয়েন্টকে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মানিকগঞ্জ শহরের বেউথা ও জরিনা কলেজ মোড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন ‎মানিকগঞ্জ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল। অভিযানে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি এবং ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় মেমো প্রদান না করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অপরাধে বেউথা এলাকার মেসার্স মিলেনিয়াম ট্রেডার্সকে এক লাখ টাকা এবং জরিনা কলেজ মোড় এলাকার মেসার্স রাইয়ান ট্রেডার্সকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

‎আসাদুজ্জামান রুমেল বলেন, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি ও বিক্রয় মেমো প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

