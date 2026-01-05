বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, ২ ডিলারকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, ২ ডিলারকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা
মানিকগঞ্জে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি এবং বিক্রয় মেমো না দেওয়ার অপরাধে দুটি ডিলার পয়েন্টকে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মানিকগঞ্জ শহরের বেউথা ও জরিনা কলেজ মোড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন মানিকগঞ্জ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল। অভিযানে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি এবং ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় মেমো প্রদান না করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অপরাধে বেউথা এলাকার মেসার্স মিলেনিয়াম ট্রেডার্সকে এক লাখ টাকা এবং জরিনা কলেজ মোড় এলাকার মেসার্স রাইয়ান ট্রেডার্সকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
আসাদুজ্জামান রুমেল বলেন, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি ও বিক্রয় মেমো প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
মো. সজল আলী/কেএইচকে/এএসএম