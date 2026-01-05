  2. দেশজুড়ে

মেঘনায় জাহাজের ধাক্কায় নৌকাডুবি, ৩ জেলে আহত

প্রকাশিত: ০৬:১৬ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
ভোলায় মেঘনা নদীতে লাইটার জাহাজের ধাক্কায় নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে নৌকায় থাকা তিন জেলে আহত হয়েছেন।

আহত জেলেরা হলেন আল আমিন মাঝি (৪০), মো. মনির ও মো. তামিম। তারা সবাই ভোলা সদর উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভোলার খাল সংলগ্ন বেড়িবাঁধ এলাকার বাসিন্দা।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে ভোলার খাল মাছঘাট সংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলের দিকে আল আমিন মাঝির নেতৃত্বে তার নৌকায় করে তিনজন ভোলার খাল মাছঘাট সংলগ্ন মেঘনা নদীতে মাছ শিকার করছিলেন। ওইসময় একটি লাইটার জাহাজ তাদের নৌকাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিন জেলেসহ নৌকাটি ডুবে যায়। পরে স্থানীয় জেলেদের সহযোগিতায় তাদের নদী থেকে উদ্ধার করা হয়।

এদের মধ্যে আল আমিন মাঝির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

ভোলার ইলিশা নৌ-থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর রহমান বলেন, বিষয়টি লোকমুখে শুনেছি। খোঁজ নিচ্ছি।

