অতিরিক্ত দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা
নওগাঁয় খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি এবং বিক্রয় রসিদ না দেওয়ার অপরাধে ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের সুলতানপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ‘শুভ অ্যান্ড ব্রাদার্স’ নামের প্রতিষ্ঠানকে এই দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন নওগাঁর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রুবেল আহমেদ। তিনি জানান, বেশ কিছুদিন থেকে বাজারে সিলিন্ডার গ্যাসের কৃত্রিম সংকট দেখা দিয়েছে। এ সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাড়তি দাম নিয়ে মুনাফা অর্জন করছে। এমন অভিযোগে গত তিনদিন থেকে বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, ‘শুভ অ্যান্ড ব্রাদার্স’ ডিলার যেসব গ্যাস সিলিন্ডার খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছিলেন তার স্বপক্ষে কোনো রশিদ দেখাতে পারেননি। এছাড়া দামও বেশি নেওয়া হচ্ছিল। এ অপরাধে ওই ব্যবসায়ীকে ৪০ হাজার টাকা এবং সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য, প্রাণহানী ইত্যাদি ঘটানোর অপরাধে আরও ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আরমান হোসেন রুমন/কেএইচকে/এএসএম