ফলস ছাদে পড়ে ছিল রংমিস্ত্রির মরদেহ, পাশে অচেতন সহকর্মী

ফলস ছাদে পড়ে ছিল রংমিস্ত্রির মরদেহ, পাশে অচেতন সহকর্মী
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে একটি নির্মাণাধীন আবাসিক ভবনের ফলস ছাদের ভেতর থেকে শাকিল (৩০) নামে এক রংমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। একই ঘটনায় নুর হোসেন (৩৫) নামে অপর এক রংমিস্ত্রিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে লতব্দী ইউনিয়নের নতুন ভাষানচর এলাকায় মফিজুল ইসলাম ওরফে মনু হুজুরের নির্মাণাধীন দুই তলা বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় নিহত শাকিলের পিতার নাম ও ঠিকানা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই নির্মাণাধীন ভবনে ঠিকাদার গোবিন্দ বিশ্বাসের মাধ্যমে দুইজন রংমিস্ত্রি কাজ করছিলেন। তারা হলেন, শাকিল (৩০) এবং নুর হোসেন (৩৫)। অসুস্থ নুর হোসেনের বাড়ি মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার চর মোস্তফাপুর গ্রামে।
ঘটনার দিন বিকেলে রংমিস্ত্রিদের সঙ্গে দেখা করতে ঘটনাস্থলে আসেন ঠিকাদার গোবিন্দ বিশ্বাস। এ সময় তিনি তাদের ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে ভবনের বিভিন্ন অংশে খোঁজাখুঁজি করেন। এক পর্যায়ে দ্বিতীয় তলার রান্নাঘরের ফলস ছাদের ভেতরে শাকিলকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। পরে অপর রংমিস্ত্রি নুর হোসেনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
এরপর তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে বর্তমানে তিনি সেখানে অচেতন অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করে সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান।
তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মৃতদেহের সুরতহাল সম্পন্ন করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। নিহতের পরিচয় শনাক্ত হলে মরদেহ পরিবারের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
