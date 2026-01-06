  2. দেশজুড়ে

নীলফামারী

বিএনপিতে যোগ দিলেন আ’লীগের শতাধিক নেতাকর্মী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪০ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
নীলফামারীর সৈয়দপুরে আওয়ামী লীগের শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আবদুল গফুর সরকারের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তারা বিএনপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।

বিএনপিতে যোগ দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও একই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন। তিনি বিএনপি অফিস ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া মামলায় কারাভোগ করেছেন। বর্তমানে তিনি জামিনে আছেন। অন্যরা হলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আবুল হাসেম সরকার, কামারপুকুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আলতাফ হোসেন, একই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাবু সরকারসহ ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডের শতাধিক নেতাকর্মী।

ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়। ফেসবুক স্ট্যাটাস ও কমেন্টে অনেকে লিখেছেন, মামলা ও গ্রেফতার এড়াতে সুবিধাবাদী এসব নেতাকর্মীরা দল বদল করছেন। অনেকে বলছেন, আওয়ামী লীগের এসব নেতাকর্মীদের দলে ভেড়ানো বিএনপির রাজনৈতিক নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কামারপুকুর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের বড় অংশ ইতোমধ্যেই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ উপলক্ষে ওইদিন রাতে কামারপুকুর বাজার এলাকার আয়োজিত যোগদান অনুষ্ঠানে বিএনপির নেতারা যোগদানকৃত নেতাকর্মীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। এসময় নীলফামারী-৪ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর সরকার সকলের উদ্দেশে বক্তব্য দেন।

আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপিতে যোগদানের বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আসছি। দলে এখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নেই। যে যার মতো করে দুর্নীতি করেছে। দলে কর্মীদেরও মূল্যায়ন হয় না। গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে বিএনপিতে যোগদান করলাম। যত দিন বেঁচে থাকব ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করব।’

বিএনপিতে যোগদানকারী ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আলতাফ হোসেন জানান, ২০১৭ সালে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হলেও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে হতাশ ছিলাম। একই ধরনের অসন্তোষ অনেক নেতাকর্মীর মধ্যেই তৈরি হয়েছিল। তাই স্বেচ্ছায় তারা একসঙ্গে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর সরকার জানান, কামারপুকুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক বিএনপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে যোগ দিয়েছেন। তাদের সাংগঠনিক শক্তি বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মন্তব্য করেন এ নেতা।

আমিরুল হক/এমএন/এএসএম

