ছাত্রদলে যোগ দিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৩০০ নেতাকর্মী
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কসহ ৩০০ নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে শেরপুর জেলা বিনপির প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন।
এ সময় শেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা ও শেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ হযরত আলী ফুল দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান।
পরে প্রধান সমন্বয়ক তুহিন বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা যে স্বপ্ন বুনেছি, তা জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চাই। আমরা তিনশ নেতাকর্মী আজ বিএনপিতে যোগ দিলাম।
ডা. সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা বলেন, আমার ভাইয়েরা ১৭ বছর ধরে বসে থাকা ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে তাড়িয়েছে। আজ তারা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিতে যোগ দিয়েছে।
যোগদান অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাইফুল ইসলাম, শেরপুর জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাশেম সিদ্দিকী বাবু, সাধারণ সম্পাদক নাইম হাসান উজ্জ্বল, সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব নিয়ামুল হাসান আনন্দসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মো. নাঈম ইসলাম/এএইচ/জেআইএম