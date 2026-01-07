  2. দেশজুড়ে

শীতে জবুথবু মৌলভীবাজার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মৌলভীবাজার
প্রকাশিত: ১২:০৮ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
তীব্র শীতের প্রকোপে মৌলভীবাজারে জবুথবু অবস্থা সাধারণ মানুষের। গত কয়েক বছরের মধ্যে বেশি শীত পড়েছে এ জেলায়। কুয়াশার কারণে অনেক সময় সারাদিন সূর্যের দেখা মিলছে না।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গলের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আরও কয়েকদিন তাপমাত্রা কমতে থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শীতের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারের নিম্ন আয়ের মানুষ। ঘন কুয়াশার সঙ্গে বাতাস থাকায় স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। এতে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ঠান্ডাজনিত রোগে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছেন।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান জানান, বুধবার সকাল ৯টায় ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আরও কয়েকদিন তাপমাত্রা একি রকম থাকবে।

