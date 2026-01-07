খালেদা জিয়ার মাগফিরাত কামনায় মুন্সিগঞ্জে দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার মাগফিরাত কামনায় মুন্সিগঞ্জে দোয়া মাহফিল
সদ্য প্রায়ত বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনায়, মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখাঁনে দিনব্যাপী কোরআন খতম, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত উপজেলার বালুরচর ইউনিয়ন খাসকান্দি বেগম বাজার এলাকায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের আয়োজনে, প্রায় কয়েক হাজার বিএনপি নেতাকর্মীসহ স্থানীয় নানা শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় দোয়া মোনাজাত।
এ সময় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরীফ ওসমান হাদিসহ প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। পরে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ দোয়া মোনাজাত।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, আব্দুল কুদ্দুস ধীরেন,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম হায়দার আলী সহ স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা।
শুভ ঘোষ/এনএইচআর/এএসএম