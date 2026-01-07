  2. দেশজুড়ে

খালেদা জিয়াকে নিয়ে কটূক্তি

ঝালকাঠিতে মাদরাসা অধ্যক্ষের কক্ষে তালা, মানববন্ধন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
ঝালকাঠিতে মাদরাসা অধ্যক্ষের কক্ষে তালা, মানববন্ধন

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে ঝালকাঠির রাজাপুর কামিল মাদরাসা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। একই সঙ্গে বিক্ষুব্ধরা অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে মাদরাসা প্রাঙ্গণে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন স্থানীয় বাসিন্দা পনির মৃধা, মাসুম, রবিউল ও সায়েম আকন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, মাদরাসা অধ্যক্ষ মাওলানা জাকির হোসেন একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু নিয়ে কটূক্তিমূলক মন্তব্য করেন, যা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর। একজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে এমন আচরণ অনভিপ্রেত উল্লেখ করে তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

অভিযোগ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ মাওলানা জাকির হোসেন বলেন, সম্প্রতি মাদরাসায় একটি নিয়োগকে কেন্দ্র করে সুবিধাবঞ্চিত একটি মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাকে হয়রানি করছে। অভিযোগের নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত হলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে।

এ বিষয়ে রাজাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, মানববন্ধন ও কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার বিষয়টি তার জানা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মো. আমিন হোসেন/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।