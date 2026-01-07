  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি জয়পুরহাট
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
জয়পুরহাটে মাদকসহ আটক ১

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় ইয়াবাসহ তাজুল ইসলাম (৫২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিজিবির জয়পুরহাট ব্যাটালিয়ন (২০ বিজিবি) থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এদিনে দুপুর ২টার দিকে পাঁচবিবি উপজেলার উচনা মাদরাসা মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়। এসময় একটি মোটরসাইকেল, দুইটি মোবাইল ফোন ও দুটি সিমকার্ড জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির আনুমানিক বাজারমূল্য ৫ লাখ ২৯ হাজার ৫০০ টাকা।

আটক তাজুল ইসলাম হলেন দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার বাংলা হিলি এলাকার তজব আলীর ছেলে।

বিজিবি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মাদক ও চোরাচালানবিরোধী নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে ২০ বিজিবির অধীনস্থ হাটখোলা বিওপির একটি টহল দল পাঁচবিবি উপজেলার উচনা মাদরাসা মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় সীমান্ত শূন্য লাইন থেকে আনুমানিক ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি সন্দেহজনক মোটরসাইকেল লক্ষ্য করা হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল আরোহী পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। পরে দেহ তল্লাশি করে তার পরিহিত প্যান্টের পকেট থেকে ৯৬০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

২০ বিজিবির সহকারি পরিচালক মোহাম্মদ ইমরান জানায়, সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির আলোকে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় মাদক, চোরাচালান, মানব পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

