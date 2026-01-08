  2. দেশজুড়ে

মুন্সিগঞ্জে ১০ হাজার কেজি জাটকা জব্দ

প্রকাশিত: ০৯:০২ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া থেকে প্রায় ৯ হাজার ৮৫০ কেজি অবৈধ জাটকা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড গজারিয়া স্টেশন। যার বাজার মূল্য ৬৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকা।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর বাউশিয়া সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব জাটকা জব্দ করা হয়।

কোস্টগার্ডের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়ামুল হক (এক্সবিএন)।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার ভোর ৫টা থেকে গজারিয়ার ভবেরচর বাউশিয়া সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সন্দেহজনক ১টি কাভার্ডভ্যানে তল্লাশি করে প্রায় ৬৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকা মূল্যের ৯ হাজার ৮৫০ কেজি জাটকা জব্দ করা হয়।

এসময় ট্রাকচালক ও হেলপারদের মুচলেকা নিয়ে ট্রাকসহ ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর জব্দকৃত জাটকা সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে স্থানীয় এতিমখানা ও গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

