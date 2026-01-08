  2. দেশজুড়ে

ভৈরব রেলস্টেশন থেকে ভারতীয় কাপড় উদ্ধার

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১০:৪৬ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
ভৈরব রেলস্টেশন থেকে ভারতীয় কাপড় উদ্ধার

কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে তিন বস্তা ভারতীয় প্যান্ট ও ব্লেজারের কাপড় উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাতে ভৈরব স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে এ কাপড় উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, বিকেল ৫ টার দিকে চট্রগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী কর্নফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি থেকে একটি অসাধু চক্র সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে স্টেশনের প্লাটফর্মে নামে। এরপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি দেখে চক্রটি স্টেশন থেকে শটকে পড়ে। এরপর থেকেই স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্মে পড়ে থাকার পর রেলওয়ে পুলিশ পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩ বস্তা ভারতীয় কাপড় উদ্ধার করে। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত ৩ বস্তা থেকে ৯০ প্যাকেট রোল ভারতীয় প্যান্ট ও ব্লেজারের কাপড় জব্দ করা হয়।

ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ আহমেদ জানান, রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্মে পরিত্যক্ত অবস্থায় তিন বস্তা ভারতীয় প্যান্ট ও ব্রেজারের কাপড় উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাটির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের জন্যই কিছুটা সময় লেগেছে।

রাজীবুল হাসান/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।