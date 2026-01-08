সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিপর্যস্ত মৌলভীবাজার

সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিপর্যস্ত মৌলভীবাজার
তীব্র শীতে মৌলভীবাজারের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে জেলার শ্রীমঙ্গলে।
গত কয়েক বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ শীত পড়েছে এ বছর। দিন কিংবা রাত ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে এ অঞ্চল। কিছুদিন ধরে বেশিরভাগ সময় কুয়াশার আড়ালে সারাদিন সূর্যের দেখা মেলে না।
বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় শ্রীমঙ্গলের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে গতকাল ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আরও কয়েকদিন এভাবে তাপমাত্রা কমতে থাকবে।
জানা যায়, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শীতের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারের নিম্ন আয়ের মানুষ। ঘন কুয়াশার সঙ্গে হালকা বাতাস থাকায় স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। এতে করে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ঠান্ডাজনিত রোগে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছে।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান জানান, আজ সকালে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এই মৌসুমে এর নিচে কখনও তাপমাত্রা নামেনি। আরও কয়েকদিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে।
