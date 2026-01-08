  2. দেশজুড়ে

পিরোজপুর-১

২৯ বছর পরে নিজস্ব প্রার্থী পেয়ে স্বপ্নে বিভোর বিএনপি নেতাকর্মীরা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
২৯ বছর পরে নিজস্ব প্রার্থী পেয়ে স্বপ্নে বিভোর বিএনপি নেতাকর্মীরা

দীর্ঘ ২৯ বছর পর পিরোজপুর-১ আসনে বিএনপির নিজস্ব প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে ধানের শীষের বিজয় সুনিশ্চিত বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পিরোজপুর-১ আসনে (পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর ও ইন্দুরকানী) দীর্ঘ ২৯ বছর পর বিএনপি দলীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ায় জেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। এর আগে ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে সাবেক মন্ত্রী মোস্তফা জামাল হায়দারের নাম ঘোষণা করা হলেও চূড়ান্তভাবে বিএনপির দলীয় প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। মনোনয়ন ঘোষণার পরপরই পিরোজপুরে বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

২৯ বছর পরে নিজস্ব প্রার্থী পেয়ে স্বপ্নে বিভোর বিএনপি নেতাকর্মীরা

নেতাকর্মীরা জানান, দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে এই আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী দিয়ে নির্বাচন করায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও বঞ্চনার অনুভূতি ছিল। দীর্ঘ ১৭ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের পর নিজস্ব প্রার্থী পাওয়ায় তারা নতুন করে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছেন। দলীয় প্রার্থী পাওয়ায় এতো বছরের কষ্ট এবং ক্ষোভ দূর হয়েছে বলে মনে করেন নেতাকর্মীরা এবং দলীয় প্রার্থী পাওয়ায় দল আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সালাউদ্দিন তালুকদার কুমার বলেন, দীর্ঘ ২৯ বছর পর দলীয় প্রার্থী পাওয়ায় আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর বিএনপি নেতাকর্মীরা যে পরিমাণ ত্যাগ তিতিক্ষা করেছে তারই একটা পুরস্কার পেয়েছি। দীর্ঘদিন এই আসনে জোটের প্রার্থী ছিল, বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা মাঠে ছিল। তাদের ভেতরে একটি ক্ষোভ ছিল জোটের প্রার্থী দেওয়ায়, কিন্তু এবার ধানের শীষের প্রার্থী দেওয়ায় নেতাকর্মীরা অনেক খুশি।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত বলেন, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর আমরা এ আসনে দলীয় কোনো প্রার্থী পাইনি জোটগত কারণে। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করেছে, এবার আমাদের মধ্য থেকেই প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। আমাদের নেতাকর্মীরা অত্যন্ত উজ্জীবিত, উৎফুল্ল। ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে ধানের শীষের বিজয় ছিনিয়ে আনতে তারা প্রস্তুত।

২৯ বছর পরে নিজস্ব প্রার্থী পেয়ে স্বপ্নে বিভোর বিএনপি নেতাকর্মীরা

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান বলেন, দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে এই আসনে বিএনপির নিজস্ব প্রার্থী না থাকায় এবং জোটের প্রার্থী হয়ে কাজ করায় নেতা কর্মীদের ভেতরে অনেক দিন ধরে ক্ষোভ বিরাজ করছিল। পিরোজপুরের রাজনীতি ছিল জোটের প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীল। এই নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী দেওয়ায় নেতাকর্মীদের ভেতরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও পিরোজপুর জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রার্থী দেওয়ায় নেতাকর্মীরা অনেক বেশি উজ্জীবিত। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে জয় সুনিশ্চিত। বিএনপির নিজস্ব প্রার্থী দেওয়ায় দল আরও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হবে।

পিরোজপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন বলেন, ২৯ বছর পর ধানের শীষের মানুষ ধানের শীষ পেয়েছে। যারা জেল খেটেছে, যারা লড়াই করেছে, যারা মামলা খেয়েছে, যারা ঘরছাড়া হয়েছে তাদের বিজয় হয়েছে।

মো. তরিকুল ইসলাম/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।