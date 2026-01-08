  2. দেশজুড়ে

জমি দখল করে রাতারাতি ঘর বানিয়ে বাউল সাধকের ব্যানার

রাতারাতি ঘর বানিয়ে ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হয়েছে/ছবি-জাগো নিউজ

নেত্রকোনা পৌরশহরের বাহিরচাপড়া এলাকায় অন্যের জমি দখল করে রাতারাতি ঘর বানিয়ে ব্যানার টানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দখলদারদের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় জমির মালিক পার্শ্ববর্তী বালুয়াখালি গ্রামের মাহমুদা আক্তার (৩৫) নামের এক গৃহবধূ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। তিনি ওই গ্রামের মৃত জামাল উদ্দিনের মেয়ে।

অভিযুক্তরা হলেন পৌরশহরের বাহিরচাপড়া গ্রামের বাসিন্দা ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর আমির বাশার (৫৫) ও তার ভাই এমরান বাশার (৪৫) একই গ্রামের শফিকুল ইসলাম (৫০), খাইরুল মিয়া (৪০), কালা মিয়ার ছেলে সাজ্জাদুল (৩৮) ও মো. সোহরাব (৪৫)।

অভিযোগে মাহমুদা আক্তার জানান, তার পৈতৃক এক একর ১৫ শতাংশ জমি দীর্ঘদিন ধরে পাশের গ্রামের আমির বাশার ও এমরান বাশারসহ কয়েকজন মিলে দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ২৯ ডিসেম্বর দিনগত রাত ২টার দিকে ভেকু দিয়ে মাটি কেটে সড়কের পাশে ভরাট করেন অভিযুক্তরা। পরে বাড়িতে আগেই তৈরি করে রাখা দুটি ঘর নিয়ে এসে সেখানে স্থাপন করেন। পরে ঘরের সামনে বাউল সাধকের ব্যানার টানিয়ে রাখেন। পরদিন এ বিষয়ে বাধা দিতে গেলে দখলদাররা তাকে গালিগালাজ করেন। এসময় তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের খুন-জখম করার হুমকি দেওয়া হয়। পরদিন মাহমুদা আক্তার বাদী হয়ে নেত্রকোনা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

মাহমুদার ভাই সজিব তালুকদার বলেন, ‌‘জায়গার সিএসসহ সব কাগজ আমাদের। কিন্তু তারা জোর করে দখল নিয়ে মালিকানা দাবি করছেন। সড়কের পাশে মাটি ভরাট করে রাতারাতি ঘর তুলে বাউলের আস্তানা দাবি করে ব্যানার টানিয়েছেন।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলা শহরের পূর্বদিকে নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সদ্য মাটি ভরাট করে দুটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। এর একটিতে বাউল সাধক রশিদ উদ্দিনের স্মরণসভার বিশাল ব্যানার টানানো রয়েছে। আগামী ১৯-২০ জানুয়ারি স্মরণসভা হবে বলে ওই ব্যানারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয় বাবুল মিয়া ও কামরুল হাসান বলেন, ‘কয়দিন আগেও এখানে কোনো ঘর ছিল না। ঘরের জয়াগাটি গভীর গর্ত ছিল। হঠাৎ এক রাতে ভেকু দিয়ে মাটি ভরাট করে দ্রুত ঘর তৈরি করা হয়েছে। জায়গাটি নিয়ে ঝামেলা চলছে শুনেছি। দখল পাকাপোক্ত করতেই বাউলের আস্তানা প্রমাণের জন্য ঘরে ওই ব্যানার টানানো হয়েছে।’

এ বিষয়ে বাহিরচাপড়া গ্রামের বাসিন্দা ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কৃষকদলের সভাপতি রতন মিয়া বলেন, জায়গাটি দীর্ঘবছর ধরেই আমির বাশার ও এমরান বাশারদের দখলে ছিল। তবে তাদের কোনো কাগজপত্র ছিলো না। কয়েক বছর আগে কাগজপত্রে মাহমুদাদের পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে জানা গেছে। এ নিয়ে কয়েক বছর আগে সালিশ করে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিছু জায়গা আমির বাশার ও এমরান বাশাররা টাকা দিয়ে কিনে নেবেন। কিন্তু পরে সেটি আর বাস্তবায়ন হয়নি। তবে কয়দিন আগেও ওই জায়গায় কোনো ঘর ছিল না।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত এমরান বাশার বলেন, ‘এই জমিতে মাহমুদাদের কোনো অংশ নেই। আমরা প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে এটি কিনে নিয়েছি। ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে জায়গাটি আমাদের দখলে রয়েছে। রেকর্ডসহ কাগজপত্রে থাকা কিছু ত্রুটি সংশোধনের জন্য আদালতে মামলা করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘সড়কের পাশে রাতারাতি ঘর তোলা হয়নি। আগে থেকেই সেখানে ঘর ছিল। বাউল সম্রাট রশিদ উদ্দিনের আত্মীয়দের কাছ থেকে জায়গাটি কেনা হয়েছে বলে একটি ঘর তার স্মরণে রাখা হয়েছে।’

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) নেত্রকোনা মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আকমল হোসেন বলেন, বিষয়টি সমাধানে দুই পক্ষই দ্রুত আলোচনায় বসার কথা রয়েছে। এতে সমাধান না হলে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

