হাসনাতের আসনে নির্বাচন করতে পারছেন না বিএনপি প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ঋণ খেলাপির তালিকা থেকে তার নাম বাদ দিয়ে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, আজ চেম্বার আদালত তা স্থগিত করেছেন। এর ফলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার প্রার্থিতা আর বৈধ থাকছে না।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হকের আদালত এ আদেশ দেন। আদালতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার বিভূতি তরফদার।

এর আগে গত ৩ জানুয়ারি কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে মোট ৩১ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান। সেই সঙ্গে ওইদিন ৭৬ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরমধ্যে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্রও সেদিন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

এর মধ্যেই ঋণ খেলাপির তালিকায় বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নাম উঠে আসে। তবে সেই তালিকা স্থগিত করে দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। বিচারপতি এ কে এম রবিউল হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। পরে এই আদেশ স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন করে প্রিমিয়ার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে ব্যারিস্টার বিভূতি তরফদার সাংবাদিকদের বলেন, বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হবেন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

প্রসঙ্গত, এই আসনে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহকে ইতি মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

