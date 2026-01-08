  2. দেশজুড়ে

হাওর এক্সপ্রেসে যাত্রীর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাই, আটক ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
হাওর এক্সপ্রেসে যাত্রীর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাই, আটক ২
আটক দুই যুবক

ঢাকা-মোহনগঞ্জ রুটে চলাচলকারী আন্তঃনগর হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রীদের গলায় ছুরি ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই যুবককে আটক করেছে রেলওয়ে পুলিশ।

এসময় তাদের থেকে ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত দুটি ছুরি, ছিনতাই করা চার হাজার ১০০ টাকা ও স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে ময়মনসিংহ স্টেশনের অদূরে কেওয়াটখালী এলাকায় এ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, ট্রেনটি ময়মনসিংহ স্টেশন থেকে ছেড়ে মোহনগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলে পথে কেওয়াটখালী এলাকায় দুই যুবক যাত্রীদের গলায় ছুরি ঠেকিয়ে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। এসময় যাত্রীদের চিৎকারে তাদের আটক করেন রেলওয়ে পুলিশের সদস্যরা। পরে তাদের মোহনগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে তাদের সোপর্দ করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোবারক হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আটকরা হলেন ময়মনসিংহ শহরের কেওয়াটখালী এলাকার আজমাইন হোসেন নিঝুম (৩০) ও মেহেদী হাসান তানভীর (১৮)।

রেলওয়ে পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দিনগত রাত সোয়া ২টার দিকে হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনটি ময়মনসিংহ স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়। কিছু দূর যেতেই ওই দুই ছিনতাইকারী ছুরি দিয়ে কয়েকজন যাত্রীকে জিম্মি করে তাদের টাকা ও স্মার্টফোন ছিনিয়ে নেয়। এসময় যাত্রীদের চিৎকারে পাশের বগিতে থাকা রেলওয়ে পুলিশ গিয়ে অন্য যাত্রীদের সহায়তায় তাদের আটক করেন।

এসময় তাদের থেকে ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত দুটি ছুরি, ছিনতাই করা চার হাজার ১০০ টাকা ও স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়। পরে ভোর ট্রেনটি মোহনগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে থামলে আটক দুই যুবককে সেখানকার রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে সোপর্দ করা হয়।

ছিনতাইয়ের শিকার হওয়া যাত্রীদের বাড়ি বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী এলাকায় জানিয়েছে রেলওয়ে পুলিশ।

মোহনগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মোবারক হোসেন বলেন, তাদের ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

এইচ এম কামাল/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।