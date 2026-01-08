কিশোরগঞ্জে ঘোড়াদৌড় দেখতে মানুষের ভিড়

কিশোরগঞ্জে ঘোড়াদৌড় দেখতে মানুষের ভিড়
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় ঐতিহ্যের ঘোড়াদৌড় দেখতে ভিড় করেছে মানুষ। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার সুখিয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় এ প্রতিযোগিতা শুরু হয়।
প্রতিযোগিতা শুরুর আগে মাঠের দুই পাশে অবস্থান নেন দর্শকরা। নারী-পুরুষ, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধরাও বাদ যাননি। অনেকেই শিশুদের কাঁধে বসিয়ে খেলা দেখান। গ্রামের নারী ও কিশোরীরা দলবেঁধে মাঠে আসেন। উৎসবমুখর পরিবেশে পুরো মাঠ কানায় কানায় ভরে ওঠে।
দীর্ঘদিন পর এমন আয়োজন ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল বাড়তি উচ্ছ্বাস। অনেকে বলছিলেন, একসময় গ্রামে ঘোড়া দৌড় ছিল নিয়মিত আয়োজন, যা এখন প্রায় বিলুপ্ত। তাই সন্তানদের সামনে এই ঐতিহ্য তুলে ধরতেই মাঠে এসেছেন তারা।
সুখিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি আমিন কাজীর সভাপতিত্বে এবং বর্তমান সভাপতি ওয়াসিমুল বারী ওয়াসিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. জালাল উদ্দিন, চন্ডিপাশা ইউপি চেয়ারম্যান মো. শামছুদ্দিন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আতিকুর রহমান মাসুদ, পৌর বিএনপির সভাপতি এসএএম মিনহাজ উদ্দিন, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল আলম ছোটন ও সুখিয়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম শামীম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
