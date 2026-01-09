  2. দেশজুড়ে

মাথাভাঙ্গা নদীতে মরা মুরগী ফেলে জরিমানা গুনলেন ব্যবসায়ী

প্রকাশিত: ০৫:০৭ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
চুয়াডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে ও নদীর পানিতে মরা মুরগি ফেলে পরিবেশ দূষণের দায়ে একটি পোলট্রি ফার্মকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ভিমরুল্লাহ এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকা ও নদীর ভেতরে বিপুল পরিমাণ মরা মুরগি ফেলে রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা শহরের আরআরপি পোলট্রি ফার্মকে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৬(গ) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ১৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) মোহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আজাদ জানান, ঐতিহ্যবাহী মাথাভাঙ্গা নদীতে মরা মুরগি ফেলে দূষণ ঘটানোর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নদীর তীর ও আশপাশের এলাকা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এ ধরনের বর্জ্য নদীর পানিদূষণ ঘটিয়ে জনস্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। ভবিষ্যতে কেউ পরিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়ালে আরও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অভিযানে জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং জেলা পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

