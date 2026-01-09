পঞ্চগড়
চলছে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.৮ ডিগ্রি
পঞ্চগড়ে ফের মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা ঘনকুয়াশা আর উত্তরের হিমশীতল বাতাসে বেড়েছে শীতের দাপট।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় জেলায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি। সর্বোচ্চ (দিনের) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি।
সপ্তাহজুড়ে টানা মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহের ফলে দিনভর কুয়াশাচ্ছন্ন থাকছে আকাশ। দুপুরের দিকে সূর্যের মুখ দেখা গেলেও তাপ ছড়ানোর আগে ফের কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় এলাকা। দিনভর হালকা কুয়াশার সাথে হিমশীতল বাতাসে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে এসেছে। রাতেও বৃষ্টির মতো টিপটিপ করে কুয়াশা ঝরেছে। বেলা ১১টা পর্যন্ত সড়ক মহাসড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ থেকে ৮ থাকলে মাঝারি এবং ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে থাকলে ওই এলাকায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। শুক্রবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।।
