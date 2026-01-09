হবিগঞ্জে দু’পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ২০
হবিগঞ্জের লাখাইয়ে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে হিরাজ মিয়া (৪৫) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে এ সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।
নিহত হিরাজ মিয়া উপজেলার বুল্লা ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা ইরাজ মিয়া। এ ঘটনায় দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটকরা হলেন- আরিফ ও হাবিবুর রহমান।
স্থানীয়রা জানায়, ওই উপজেলার বালিগাঁও গ্রামের ইউপি সদস্য আলাল মিয়া ও তার ফুফাতো ভাই তরিকুলের মধ্যে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এদিকে তরিকুলের পক্ষ নেয় ফরিদপুর গ্রামের ইউপি মেম্বার সাহাব উদ্দিন। তাদের বিরোধের জের ধরে শুক্রবার সকালে উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হন। তাদের গুরুতর আহত অবস্থায় সদর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে ইরাজ মিয়াকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহিদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সংঘর্ষের স্থলটি হাওর বেষ্টিত দুর্গম এলাকা। খবর পেয়েই আমিসহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করি। অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে সংঘর্ষে জড়িত দুজনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতিও শান্ত আছে। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর আধুনিক হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এমএন/এএসএম