  2. দেশজুড়ে

বাংলাদেশ জুলাইয়ের কারণে স্বাধীন হয়েছে: আদিলুর রহমান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ জুলাইয়ের কারণে স্বাধীন হয়েছে: আদিলুর রহমান

সুনামগঞ্জে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান বলেছেন, জুলাই যোদ্ধারা বাংলাদেশের সূর্য সন্তান। জুলাই সংগ্রামের বাইরে যারা ছিল তাদের অনেকেই পালিয়ে গেছে। জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা প্রাইম ইস্যু। বাংলাদেশ জুলাইয়ের কারণে স্বাধীন হয়েছে।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের কারখানা ও ওয়েট প্রসেস টু ড্রাই প্রসেস রূপান্তরকরণ প্রকল্প পরিদর্শন শেষে দোয়ারাবাজার ফেরিঘাটে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

আদিলুর রহমান বলেন, নির্বাচন নিয়ে কেউ বিভ্রান্তি ছড়ায় না। যারা নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবে তারা দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। সুতরাং অন্য দেশ থেকে নানা কথা বলে কোনো লাভ হবে না।

বাংলাদেশ জুলাইয়ের কারণে স্বাধীন হয়েছে: আদিলুর রহমান

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের বিরুদ্ধে বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপদেষ্টা আরও বলেন, ভোট নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। জুলাই সনদের ফলে বাংলাদেশ বদলে দেওয়ার জন্য যে গণভোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে দেশবাসী সেই গণভোটে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে।

এসময় সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়াসহ স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

লিপসন আহমেদ/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।