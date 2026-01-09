সম্পদ কম মামলা বেশি জামায়াত প্রার্থী শাহজাহান আলীর

সম্পদ কম মামলা বেশি জামায়াত প্রার্থী শাহজাহান আলীর
হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে জামায়াত ইসলামী প্রার্থী মো. শাহজাহান আলীর নামে ৩৭টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটিতে জামিনে আছেন তিনি। বাকিগুলোর কোনোটি প্রত্যাহার, কোনোটিতে অব্যাহতি পেয়েছেন। আবার কোনোটি থেকে খালাস পেয়েছেন এই প্রার্থী।
শাহজাহান আলী পেশায় স্বকর্মজীবী আর স্ত্রীর পেশা শিক্ষকতা। স্ত্রীর ১৮ ভরি সোনা বাদে স্থাবর বা অস্থাবর অন্য কোনো সম্পদ নেই। নিজের নামেও সম্পদ খুবই নগণ্য। নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামা পর্যালোচনা করে এসব তথ্য মিলেছে।
হলফনামায় জামায়াত প্রার্থী শাহজাহান আলী উল্লেখ করেন, কৃষিখাত, ব্যবসা, বাড়িভাড়া থেকে তার কোনো আয় নেই। শেয়ার, বন্ড, ব্যাংক আমানত থেকে বছরে পাঁচ লাখ, চাকরি থেকে তিন লাখ ২০ হাজার এবং ব্যাংক থেকে মুনাফা পান ৮৮৫ টাকা।
অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে তার আছে নগদ ২১ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৬ টাকা, ইসলামী ব্যাংক সিলেট শাখায় জমা আছে ৬১ হাজার ৯৮৫ টাকা এবং আসবাবপত্র ৩০ হাজার টাকার।
স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে শাহজাহান আলীর শুধু ১৭.৩২ শতাংশ কৃষি জমি রয়েছে। যার অর্জনকালীন মূল্য দেখানো হয়েছে এক লাখ ৭৩ হাজার ৯৭৪ টাকা। ওই জমির বর্তমান মূল্য কমে হয়েছে ৮৬ হাজার ৬০০ টাকা।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/এএসএম