মুন্সিগঞ্জে ১৩ লাখ টাকার অবৈধ জাটকা জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
মুন্সিগঞ্জে ১৩ লাখ টাকার অবৈধ জাটকা জব্দ

মুন্সিগঞ্জে গজারিয়ায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৮৫০ কেজি অবৈধ জাটকা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গজারিয়ার ভবেরচর বাউশিয়া এলাকা থেকে এসব অবৈধ জাটকা জব্দ করা হয়।

কোস্টগার্ডের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়ামুল হক।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে গজারিয়া কোস্টগার্ড স্টেশনের সদস্যরা ভবেরচর বাউশিয়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সন্দেহজনক ১টি ট্রাক তল্লাশি করে প্রায় ১২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা মূল্যের ১ হাজার ৮৫০ কেজি জাটকা জব্দ করা হয়। পরে ট্রাক চালক ও হেল্পারের মুচলেকা নিয়ে ট্রাকসহ ছেড়ে দেওয়া হয়।

তিনি জানান, জব্দকৃত জাটকা গজারিয়া উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ উপস্থিতিতে স্থানীয় মাদ্রাসা ও গরীব দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

