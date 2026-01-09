ব্যারিস্টার খোকন
বেগম জিয়াকে মানুষ নেলসন ম্যান্ডেলার মতো স্মরণে রাখবে
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও নোয়াখালী-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেছেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতেই তার জানাজায় কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। দেশের মানুষ তাকে নেলসন ম্যান্ডেলার মতো সারাজীবন স্মরণে রাখবে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে নোয়াখালীর চাটখিল বাজারে বেগম খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মৌসুমী জারিন সনিয়া ও তার পরিবারের উদ্যোগে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
ব্যারিস্টার খোকন বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর প্রমাণিত হয়েছে তিনি শুধু বিএনপির নেত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন গোটা দেশের নেত্রী। তার মৃত্যুর পর পুরো ঢাকা শহর জানাজার শহরে পরিণত হয়েছে। সারাদেশে হয়েছে গায়েবানা জানাজা।
তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য জন্য বিশ্ব যেমন নেলসন ম্যান্ডেলার কথা স্মরণ করে, তেমনি দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বেগম খালেদা জিয়াকেও স্মরণে রাখবে জনগণ।
এ সময় চাটখিল উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আবু হানিফ, চাটখিল পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তফা কামাল, সদস্য সচিব আহসানুল হক মাসুদ, বিএনপি নেতা দেওয়ান সামছুল আরেফীন শামীমসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
মেডিক্যাল ক্যাম্পে ছয় জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিনব্যাপী বিভিন্ন রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করেন।
