মৌলভীবাজার-১

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জাপা প্রার্থীকে শোকজ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা ও জুড়ী) আসনের জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ রিয়াজ উদ্দিনকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে শোকজ করা হয়েছে।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৌলভীবাজার যুগ্ম ও জেলা দায়রা জজ ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরী এ নোটিশ দেন।

আগামী সোমবার (১২ জানুয়ারি) বেলা ১১ টায় জাপা প্রার্থীকে তার (অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) কার্যালয়ে স্বশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন।

নোটিশে বলা হয়েছে, আহমেদ রিয়াজ উদ্দিন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী মৌলভীবাজার- ১ সংসদীয় আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে তিনি ৭ জানুয়ারি বড়লেখা উপজেলার রশিদাবাদ চা বাগানে গিয়ে প্রতীকসহ লিফলেট বিতরণ করে তার পক্ষে ভোট চেয়েছেন এবং প্রচারণার ভিডিও পরদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোষ্ট করেন। যা নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দৃষ্ঠিগোচর হয়েছে। যা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ লঙ্ঘিত হয়েছে। এজন্য তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা হবে না তৎমর্মে কারণ দর্শনে নির্দেশ দেওয়া হলো।

জাতীয় পার্টি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আহমেদ রিয়াজ উদ্দিন জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় বড়লেখা থানার এসআই নোটিশ হস্তান্তর করেছেন। লিফলেট বিতরণ ও ভোট চাওয়ার ভিডিও ক্লিপটি এবারের নির্বাচনের নয়, তা ২০২৪ সালের নির্বাচনের প্রচারণার সময়ের। জবাবে তিনি প্রমাণ দিবেন।

সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বড়লেখা ইউএনও গালিব চৌধুরী জাপা প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এম ইসলাম/এনএইচআর

