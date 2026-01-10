সাবেক নেতার রগ কাটার অভিযোগে যুবদল-বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে মামলা
নাটোরের সিংড়ায় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থীর সমর্থক বিএনপির সাবেক নেতা রায়হান কবিরকে (৪৫) চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে পায়ের রগ কেটে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর সমর্থক যুবদল নেতার নেতৃত্বে এ হামলা হয় বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীর। এ ঘটনায় ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে সিংড়া থানায় এ মামলা করেন ভুক্তভোগী রায়হান কবীর।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, রায়হান কবির সিংড়া উপজেলার ইটালি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও হিজলি গ্রামের মৃত অফিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী দাউদার মাহমুদের সমর্থক।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে দাউদার মাহমুদের সঙ্গে নির্বাচনি আলোচনা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন রায়হান। পথে বিলতাজপুর এলাকায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনুর সমর্থক ইটালী ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সোহানুর রহমান সোহানসহ বিএনপি-যুবদলের কর্মীরা রায়হান কবিরের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এসময় চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।
ভুক্তভোগী রায়হান কবীরের ছেলে মেহেদী হাসান বলেন, ‘আমার বাবার অবস্থা ভালো না। তার দুই পায়ের রগ কাটা পড়েছে। রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। তাকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার শিবলী নোমান বলেন, ‘ওই ব্যক্তির পায়ের রগ কেটে দেওয়া হয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।’
আহত রায়হান কবির বলেন, ‘বিএনপি প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনুর কর্মী হিজলী গ্রামের রমজান আলী ও সোহানুর রহমান সোহানের নেতৃত্বে রহিদুল, আউয়াল, মিঠু, ফরহাদসহ বেশ কয়েকজন এই হামলা চালিয়েছে।’
অভিযুক্তদের মধ্যে রমজান আলী ও রহিদুল বিএনপি কর্মী এবং সোহানসহ অন্যরা যুবদল কর্মী বলে জানা গেছে।
সোহানুর রহমান সোহান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘তিনি সেসময় ঘটনাস্থলে ছিলেন না। পারিবারিক দ্বন্দ্বে এ ঘটনা ঘটেছে। এখন ঘটনার সঙ্গে নির্বাচন টেনে আনা হচ্ছে।’
স্বতন্ত্র প্রার্থী দাউদার মাহমুদ বলেন, ‘রগ কেটে রায়হান কবিরকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। বিএনপি করার কারণে সে গত ১৭ বছর চরম নির্যাতিত হয়েছিল। এখন দলের নেতাকর্মীদের হাতে প্রাণ হারাতে বসেছে।’
নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু বলেন, ‘অপরাধীদের কোনো দল নাই। যারাই রায়হানের ওপর হামলা চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আব্দুন নূর বলেন, ‘শুক্রবার রাতে ২১ জনের নামে মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’
রেজাউল করিম রেজা/এমএন