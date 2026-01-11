  2. দেশজুড়ে

বাড়িতে ডেকে নিয়ে দুই বান্ধবীকে ধর্ষণের অভিযোগ

প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
পটুয়াখালীর বাউফলে নবম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাতে ভুক্তভোগী দুই ছাত্রী বাউফল থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

থানা ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে অনিক (২০) নামের এক যুবক তার পরিচিত এক ছাত্রীকে নিজ বাড়িতে ডেকে নেন। পরে ওই ছাত্রী তার বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে অনিকের বাড়িতে গেলে অভিযুক্ত অনিক তাদের দু’জনকেই ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ করা হয়।

অভিযুক্ত অনিক উপজেলার মদনপুরা ইউনিয়নের বাসিন্দা খলিলুর রহমান ওরফে খোকনের ছেলে। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক রয়েছেন।

এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, দুই ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী থানায় অভিযোগ করেছে। অভিযোগটি যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

