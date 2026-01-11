  2. দেশজুড়ে

কুলাউড়া সীমান্তে পাঁচ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মৌলভীবাজার
প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
কুলাউড়া সীমান্তে পাঁচ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সিগারেট জব্দ করেছে বিজিবি।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার আলীনগর সীমান্তফাড়ি এলাকা থেকে এসব সিগারেট জব্দ করা হয়।

শ্রীমঙ্গল ৪৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এস এম জাকারিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমাদের অধীন বিওপি সমূহ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া, কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল উপজেলার সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার রাতে কুলাউড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ২ হাজার ৫৫০ প্যাকেট ভারতীয় সিগারেট জব্দ করা হয়। এসব সিগারেটের আনুমানিক বাজার মূল্য ৫ লাখ ১০ হাজার টাকা।

তিনি আরও বলেন, সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অবৈধ মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য চোরাচালান প্রতিরোধে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে। জব্দকৃত সিগারেট আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে।

এম ইসলাম/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।