গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ০৪:০১ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, ‘দেশে গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারে দায়িত্বশীল, স্বাধীন ও সাহসী সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই। সত্য প্রকাশে সাংবাদিকদের ভূমিকা আরও দৃঢ় ও আপসহীন হতে হবে।’

রোববার (১১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া এলাকায় নিজ বাসভবনে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিল। ভোটাধিকার হরণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত করা এবং গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে দেশকে ভিন্নমতের শূন্যতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এ বাস্তবতায় সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে স্বাধীন সাংবাদিকতা, বাক স্বাধীনতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে। সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় দলীয়ভাবে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

মতবিনিময় সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলার সার্বিক উন্নয়ন, জীবননগর উপজেলার জনগণের প্রত্যাশা, রাজনৈতিক সহাবস্থান এবং আগামী দিনের আন্দোলন-সংগ্রাম নিয়েও আলোচনা হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এ সময় জীবননগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি মুন্সী মাহাবুবুর রহমান বাবু, দৈনিক আমাদের সময় প্রতিনিধি আকিমুল ইসলাম, মাই টিভি ও দৈনিক সময়ের সমীকরণ প্রতিনিধি মিথুন মাহামুদ, দৈনিক মানবকণ্ঠ প্রতিনিধি সালাউদ্দীন কাজল, দৈনিক যুগান্তর প্রতিনিধি ফয়সাল মাহাতাব মানিক, সাংবাদিক এম আই মুকুল, মতিয়ার রহমান, সরজিত কর্মকার ও ফেরদৌস ওয়াহিদ উপস্থিত ছিলেন।

হুসাইন মালিক/এমএস

